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陶城樹蛙校門站崗　嘉市世賢交趾陶吸睛 (2017/11/8)
 

　李榮茂／嘉義報導

　嘉義市世賢國小校門口前天設置交趾陶裝置藝術「『陶』城樹蛙迴旋曲」，結合校本課程「世賢小小外交官」，學生創作Q版諸羅樹蛙造形交趾陶作品，呈現「中央七彩噴水池」意象，融入校園及社區景觀，不但展現學生藝術童趣，更成為學校及社區的吸睛亮點。

　五年級學生鄭庭宜表示：「我們創作的諸羅樹蛙交趾陶，分別進行吹奏管樂、打擊棒球、戶外畫畫及閱讀等活動，十分逗趣，作品能成為學校裝置藝術，讓我們充滿成就感。」

　世賢國小校長何憲昌表示，「陶」城樹蛙迴旋曲交趾陶裝置藝術作品，是交趾陶藝師黃信豪指導課輔班學生，以在地課程「世賢小小外交官」為主軸，並以眾人景仰懷念的前市長許世賢醫師生平故事為發想內容，中央噴水池作為作品底座，象徵嘉義市民主人權地標，再搭配進行吹奏管樂、打擊棒球、戶外畫畫及閱讀……種種活動的諸羅樹蛙造形，凸顯出嘉義藝文特色──管樂之都、棒球原鄉及畫家搖籃。

　這件裝置藝術作品，放置於校門口及世賢綠園道上的日晷公園內，供社區民眾駐足欣賞，感受交趾陶之美。未來造訪世賢國小，也能透過小小外交官的介紹，讓親師生及參訪貴賓欣賞了解交趾陶藝術。

　四年級學生魯祐豪表示：「交趾陶藝師指導我們學習交趾陶技法，過程十分有趣，同學的作品形形色色，樹蛙的造形也十分多樣，作品能永遠留在學校，真的很開心。」

　六年級學生黃品勳也說，交趾陶藝師黃信豪教他們結合諸羅樹蛙及中央噴水池，傳達出嘉義在地意涵與對許世賢醫師的感念，完成裝置藝術，是難得的回憶。

　圖說：嘉義市世賢國小校門口設置學生創作的Q版諸羅樹蛙交趾陶作品，成為學校及社區亮點。攝影／李榮茂
 
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