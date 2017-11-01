沈育如／臺北報導



因應實施新課綱，四技二專考招也連動變革。原先宣布一百零七學年實施「四技二專登記分發由各校系自訂考科權重」、「技職繁星錄取生不得報名甄選入學」，經技專校院招生策進總會昨天和教育部開會，考量新變革會讓考生措手不及，因此決議延到一百零八學年才實施。



技專校院招生策進總會日前公布四技二專招生變革，原本規畫自一百零七學年起，聯合登記分發將開放讓各校系自訂總分計算的權重，國、英、數共同科權重一到二，專業科目權重二到三，但被全國教師工會總聯合會批評為過度注重學科，將使「技專校院大學化」。而往年技職繁星推荐錄取的考生，還可以參加甄選入學，原先同樣規畫自一百零七學年起不得參加，全教總也認為貿然實施會剝奪學生的選擇權。



全教總十月發布「技專考招新制度問卷」調查顯示，超過七成七的職校教師不清楚考招新變革；技專招策總會八月曾開五場公聽會，但高達七成八的職校教師不知道開會資訊，技專考招因此遭質疑是黑箱作業。



四技二專考招新方案報教育部後，昨天開會審議，技專校院招生策進總會執行長陳昭榮表示，考量到考招變革不須急迫上路，加上為讓學生安心，因此決議「四技二專登記分發由各校系自訂考科權重」、「技職繁星錄取生不得報名甄選入學」，都延後到一百零八學年再實施。