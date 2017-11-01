關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
減碳　環團籲訂燃煤電廠退場計畫 (2017/11/8)
 

　李琦瑋、楊惠芳／綜合報導

　聯合國第二十三屆氣候變遷會議目前正在德國波昂召開，與會者指出，全球氣候變遷危機持續深化，聯合國剛公布二○一六年全球二氧化碳濃度，創下史上最高紀錄；很多國家沒有真正落實巴黎氣候協議減碳計畫。

　臺灣綠色和平組織昨天公布「全球暨臺灣燃煤發電不可不知的真相」報告指出，燃煤發電是臺灣碳排放量持續增加、製造空汙危害民眾健康的主因之一，呼籲政府提出減煤路徑圖，盤點並公開燃煤發電廠資訊，訂定淘汰燃煤發電計畫。

　報告指出，臺灣長期依賴火力發電，其中以燃煤發電廠發電量占比最高，去年約為百分之四十五，預估在二○二○年可能提升至百分之五十。

　綠色和平專案主任蔡佩芸指出，各國都在研擬淘汰煤電的計畫，法國、英國分別訂定在二○二三年與二○二五年全面淘汰燃煤，中國與南韓也開始減少占比；反觀臺灣遲遲不見明確的燃煤退場機制，呼籲政府訂定有效的減煤路徑圖，將二○二○年作為燃煤發電的上限，明確宣示自此不再新增燃煤機組，並淘汰老舊燃煤電廠。

　環保署空保處長蔡鴻德回應，二○二五年將會轉為燃氣機組比較多，針對燃煤發電，則會再督促興建新的設備提高轉效率，並要求燃煤電廠的防治設備做到與燃氣電廠差不多，以減少空汙的危害。
 
「預見十年後的臺灣」論壇
蔡英文勉學子培養多元能力　接軌國際
直升機2020上火星
「社論」發展多元文化社會　從理解開始
管中閔人事案　臺大要求教部儘速發聘　
亞洲物理奧賽　我奪四金一銀三銅
高市千人闖關活動　梳頭奉茶表孝心
親子共讀好處多
MLB新秀輩出　老將壓力大
鈴木一朗改當球團特助
大千世界　在地篇／老牛樟奇蹟
大千世界　在地篇／輕軌車號誌　高雄才有
大千世界　在地篇／小嬰兒幾可亂真
大千世界　在地篇／原住民禮炮響
大千世界　在地篇／唉呀！豆瓣醬缸打翻了
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.