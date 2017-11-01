李琦瑋、楊惠芳／綜合報導



聯合國第二十三屆氣候變遷會議目前正在德國波昂召開，與會者指出，全球氣候變遷危機持續深化，聯合國剛公布二○一六年全球二氧化碳濃度，創下史上最高紀錄；很多國家沒有真正落實巴黎氣候協議減碳計畫。



臺灣綠色和平組織昨天公布「全球暨臺灣燃煤發電不可不知的真相」報告指出，燃煤發電是臺灣碳排放量持續增加、製造空汙危害民眾健康的主因之一，呼籲政府提出減煤路徑圖，盤點並公開燃煤發電廠資訊，訂定淘汰燃煤發電計畫。



報告指出，臺灣長期依賴火力發電，其中以燃煤發電廠發電量占比最高，去年約為百分之四十五，預估在二○二○年可能提升至百分之五十。



綠色和平專案主任蔡佩芸指出，各國都在研擬淘汰煤電的計畫，法國、英國分別訂定在二○二三年與二○二五年全面淘汰燃煤，中國與南韓也開始減少占比；反觀臺灣遲遲不見明確的燃煤退場機制，呼籲政府訂定有效的減煤路徑圖，將二○二○年作為燃煤發電的上限，明確宣示自此不再新增燃煤機組，並淘汰老舊燃煤電廠。



環保署空保處長蔡鴻德回應，二○二五年將會轉為燃氣機組比較多，針對燃煤發電，則會再督促興建新的設備提高轉效率，並要求燃煤電廠的防治設備做到與燃氣電廠差不多，以減少空汙的危害。