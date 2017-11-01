國際知名「經濟和平研究所」指出，去年因戰爭、恐怖主義和暴力犯罪，對全球經濟造成的影響，包括醫療、照護、生活和無法工作等成本的「購買力平價」（PPP），約新臺幣四百三十五兆元。暴力對全球經濟的損害，遠遠超過九年前的全球金融風暴。



第二次世界大戰造成逾五千五百萬人死亡，人類並未記取慘痛教訓。韓戰、越戰、兩伊戰爭、波斯灣戰爭及車臣、盧安達、波士尼亞內戰、阿富汗、伊拉克戰爭……從未停歇，而今敘利亞內戰七年仍未終止，伊斯蘭國之亂又起，北韓與美國彼此挑釁，升高核戰危機。歐洲因移民問題使種族主義興起，仇恨政治因而得利，美國川普也因此當選總統。這般光景，讓人憂心離世界和平目標越來越遠。



經濟和平研究所呼籲，各國應維持社會和平，創造理想環境與使人盡其能的制度和結構，達到積極的和平。



所幸臺灣社會對宗教和異族的包容，減少了宗教和種族衝突；民主發展、性別平等進步，對同性戀及多元家庭的尊重，稱冠亞洲。我國已有和平小國的基礎，若在統獨議題不撩撥族群對立，不以仇恨來解決兩岸問題，就更接近和平國家條件。



愛是和平的根基，人類或國與國之間難免有衝突，愛與非暴力才能達成正義的實現，仇恨與暴力只會落入冤冤相報的輪迴。臺灣亟需發展愛與非暴力文化，成就和平小國的理想。