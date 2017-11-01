沈育如／臺北報導



國際教育成就評鑑協會（IEA）昨天在比利時全球同步公布「國際公民教育與素養調查研究成果」，臺灣學生在全球二十四個國家中，公民認知測驗結果排名第二，僅次於丹麥；相較上次二○○九年的調查，臺灣學生分數進步二十二分，從第四名進步到第二名。



這份調查是評量、比較八年級學生的公民素養、公民教育狀況，全球共九萬四千名學生參與，參加評比的國家以歐洲十六國居多，亞洲則有臺灣、南韓及香港。



臺灣方面，這次有一百五十所國中，各抽選一班八年級學生，共四千多人接受調查。結果發現，近九成臺灣學生公民認知達高標，對於「族群平權」、「性別平權」的支持度，國際排名各為第一、第二。



臺灣學生在「使用網路得知國內外新聞」、「在網路或社群媒體貼文或貼圖，表達關於政治或社會議題的意見」，比率都是全球第一。執行調查的臺灣師範大學教育系教授劉美慧推測，調查結果和學生使用網路的便利性有關。



不過，臺灣學生「參與組織、團體行動」，與國際相較則偏低，雖然「社區及志工參與」比先前調查提升，但「參與政黨附屬的青少年組織」比率不高。劉美慧指出，社區及志工參與比率高，是免試入學超額比序的多元學習表現，把服務學習列入採計；參與政黨組織比率不高，是家長不支持。



教育部次長林騰蛟說，審議中的一○八新課綱加強學生探究和實作，以社會領域為例，普通高中歷史、地理、公民選修，各規畫一門探究課程；高職有社會探究與實作課程，鼓勵學生多參與公民事務。