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臺灣首辦
美廚藝證照考試　手藝、觀念都注重		 (2017/11/7)
 

　李琦瑋／臺北報導

　由中國文化大學推廣教育部和華岡興業基金會引進，第一次在臺舉辦的美國廚藝學院（The Culinary Institute of America，簡稱CIA）ProChef Level 1證照考試昨天登場，十二名受過專業西餐訓練的學員須在為期三天的考試中做三次套餐，考試通過，即具CIA認證的專業西餐廚房領班廚藝水準。

　主考官是美國CIA主廚大師Brad Barnes，和華裔名師Shirley Cheng，考試方式比照美國CIA ProChef證照考試流程。文大表示，日後將導入ProChef Level 2、Level 3的證照課程與考試。

　文大推廣教育部國際廚藝人才發展中心總監陳建宏表示，考試從昨天考到明天，上午考術科，下午考學科，筆試內容包含食品衛生、食品營養、食譜換算、單位換算、產品辨識五大科目；術科則讓考生在三小時內依序完成沙拉、湯、主菜各關卡，主考官現場品嘗並點評。與臺灣一天內完成的西餐丙級考試相比，CIA的考核相對嚴格，包含廚藝穩定度、操作觀念和流程精準度、餐飲烹飪觀念正確度。

　圖說：參加ProChef Level1證照考的學員，要經歷三整天的術科與筆試，才能取得證照。圖片提供／文大推廣教育部、華岡興業基金會
 
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