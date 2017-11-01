楊惠芳／臺北報導



技專考招新制將在民國一百一十一學年度實施，但爭議愈演愈烈。全國教師總工會昨天表示，技專考招變革涉及每年十幾萬名考生權益，嚴重影響國家產業發展與人才培育，但教育部卻突襲式提出技專院校考招制度，與「務實致用」和「產業連結」的技職教育完全背道而馳。



全教總理事長張旭政表示，一百一十一學年的重大變革，包括「考科調整」、「取消乙級證照技優甄審資格」及「全面實施實作評量」等，未經各界充分討論，也沒有邀請教師組織參與諮詢，造成師生反彈，更引發「重考試、輕技術」、「證照政策大轉彎」、「弱化證照制度與產學連結」等質疑。全教總呼籲教育部，暫緩實施重大爭議的變革事項，應充分討論研議後再作修正。



全教總監事張文昌指出，一般大學考招將降低考試科目數，並以學習歷程取代統一紙筆測驗；反觀，統測考科卻不減反增，一百一十一學年與現行考科相較，總計增加七個考科。



此外，全教總認為，實作評量將增加學生負擔，技職在統測考試外再增加一個全國性「實作評量」考試，大大增加考試壓力，在絕大多數學生無法放棄取得技術士證照的情況下，學生等於須同時準備「技能檢定」及「實作評量」，將疲於奔命。



技專校院招生策進會執行長陳昭榮表示，有關考招的變革，是以「務實致用」為理念，「適性發展」為考量進行規畫，現階段還在研議討論中，尚未定案，各界意見將納入參考。