阮筱琪、李榮茂╱連線報導



《國語日報》今天起陸續公布一百零五學年全國兒童寫作觀察報告，嘉義縣投稿總量和投稿比率都居全國第一；離島澎湖縣投稿比率與上學年相比，擠進前十名，位居第八。



嘉義縣一百零四學年投稿總量居全國第四，一百零五學年進步三名，躍居全國第一；此外，一百零五學年投稿比率百分之十二點七九，也比一百零四學年百分之十二點四，微幅成長。澎湖縣投稿比率百分之三點三五，排名第八。



嘉義縣教育處長王建龍表示，為激發師生寫作興趣，提升學生語文能力，教師或學生參加《國語日報》等全國性書報的投稿活動，文章獲得刊載後，教育處各區督學會到校，頒發獎狀和圖書禮券給予獎勵。



推動讀報寫作的嘉義縣和順國小教師林穎慧指出，《國語日報》是最好的寫作幫手，除了鼓勵每天學生透過讀報欣賞優秀作品，並在閱讀課時，藉由和學生生活有關的文章，與學生一起討論，激發創意；教師再出寫作題目，當成作業，鼓勵學生練習寫作；等下次上課時，遴選出最佳作品，供其他學生學習，累積寫作力。



嘉義縣排路國小教師石金對，不僅推動讀報，也讓學生將《國語日報》帶回家閱讀，並在聯絡簿上寫心得；結合學校的食農教育等活動，讓學生實際體驗後寫出參與過程，再將作品投稿。



臺南市新化國小教師楊春禧認為，教師可鼓勵學生寫出真心話及生命故事，提升寫作力。



圖說：為鼓勵師生寫作與投稿，嘉義縣教育處辦理「喜悅寫作、獎勵投稿」。圖為教育處督學到學校，頒發獎狀給師生。攝影／李榮茂





相關報導刊第8、9版