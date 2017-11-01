李琦瑋／新北報導



新北市昨天頒發第六屆「醫療公益獎」，獲得醫事服務貢獻獎之一的廖原賢，是養心心理治療所院長，他把休息時間都奉獻給社會公益，深耕基層精神醫療與社區心理衛生；亞東醫院急診醫學部主任蔡光超，除了提升院內醫療品質外，也對外推廣急救教育、災難救護，獲得醫療貢獻獎。昨天他們與其他二十三名得獎者，在新北市政府接受市長朱立倫頒獎表揚。



廖原賢整合新北市臨床心理師，以各衛生局為據點，提供民眾心理諮詢服務。一百零三年北捷發生隨機殺人事件，廖原賢配合新北市衛生局資源整合，立即啟動關懷專線，安撫民心；一百零四年承接衛生局兒童心理健康促進方案，協助家庭、學校及社區，面對兒童時期常見的發展情緒及心理問題。



工作二十多年的廖原賢表示，十年前覺得不該只在醫院裡服務，若能走入社區，接觸市民，對心理疾病進行預防治療的話，便可降低未來醫療支出的成本；另一方面也能扭轉民眾對於心理疾病的誤會。



蔡光超除擔任新北市消防局醫療指導醫師，教導消防隊員急救知識，也擔任新北市特搜大隊隨隊醫師，帶領多名醫師犧牲假期，不畏危險，投身救災現場的醫療救援工作。



衛生局長林奇宏表示，今年共頒發醫療貢獻獎、醫療教育研究獎、醫療特殊奉獻獎、醫事服務貢獻獎、醫事教育研究獎及醫事特殊奉獻獎六項獎項，有五十五名醫事人員及機構參與評選，選出二十五名個人獲獎，機構從缺。