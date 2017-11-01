日前公布的高中英語聽力測驗成績顯示，高中生英聽能力有兩極化傾向。可喜的是，獲A級（能幾乎完全聽懂）的考生占兩成一，是近五年首度超過兩成；但另一端的C級（能約略聽懂）和F級（僅能聽懂少部分）考生，合計近四成五，顯見英聽成績在後段的高中生，仍糾結在「有聽沒懂」的困境中。



不管非英語系的國家喜歡與否，英語仍是最普及的世界語言，尤其在世局走向全球化的當下，我們要成功達到國際化的第一關，就是英文要過關。新加坡國父李光耀生前一再指出，五十多年前星國獨立時，他作的最痛苦、也最正確的決定是，把英語作為唯一官方語言，帶領人民邁向國際，否則新加坡至今，可能還是麻六甲海峽邊上的一個漁港。



臺灣學生從小三開始學英語，並不算晚，有些家長更安排孩子提早學習英語，彰顯重視程度。何以到了高中階段，英聽能力仍有近半數基本上是不及格的？教學方法應全面檢討。英語教學專家指出，語文教學要從聲音開始，而很多臺灣學生學英語是用「看」的，英語教學應強化「聲音學習」，引導學生「念」出來，也複誦別人的聲音，再強化閱讀，循序學習。



高中英聽F級和C級考生人數居高不下，固應改進，但大學強化英文教學，對促進社會的國際化，仍居關鍵地位。數學不好學，英文更難學，不少學生進了大學就放棄學習，等於放棄邏輯思維的精進，和國際化能力的培植，必不利國家競爭力的養成。