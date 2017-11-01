楊惠芳／臺北報導



一部好看的動畫，不僅能豐富兒童的心靈，更可啟發人生觀點。信誼基金會昨天舉辦第九屆「信誼兒童動畫獎」，臺北藝術大學動畫系應屆畢業生劉晏余的《泉》，打敗經驗豐富的老手和專業動畫公司，奪得臺灣組首獎。



信誼基金會董事長張杏如說，動畫獎分為國際組和臺灣組，其中國際組收到來自七十六國的八百三十一件作品，臺灣組則有一百零四件作品。



張杏如表示，參賽作品除創意及技術表現外，也看到對文化、土地及環境的關懷，不過，國內的動畫產業鏈不夠成熟，導致創作者疲於奔波找資金，且製作動畫的業者不了解兒童的想法和興趣，因此，明年希望和教育部合作建立「兒童動畫教育平臺」，深入國小舉辦兒童動畫觀摩展、動畫工作坊，透過師資訓練、兒童動畫課程等，讓動畫創作者與兒童互動，激發更多創作火花。



劉晏余的作品《泉》，運用比喻手法，透過一個柔軟生物，跳到不同溫泉中，學習適應環境，找尋自我的歷程。評審團認為，題材充滿想像力，可愛又有趣，兒童可從泡溫泉或泡澡的經驗中產生聯想。



劉晏余說，這部片子是取材自她的生活經驗，鼓勵大家勇於面對改變，從中尋找並認識自己的真實樣貌。



國際組首獎是西班牙導演Mercedes Marrol的作品《Water Path for a Fish（魚躍之旅）》；佳作是導演朱靖天的《逼近（Verge）》。另外，這次新增「Special Mention」獎項，得獎者有劉育樹《鼠際大戰》、黃勻弦《巴特》及郭浚明《小樹歪歪》。



圖說：信誼兒童動畫獎臺灣組首獎得主劉晏余（中），接受信誼基金會董事長張杏如（左）、教育部主任祕書朱楠賢（右）頒獎。攝影／高修民