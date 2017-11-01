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大千世界　在地篇 (2017/11/5)
 

‧八里海岸婚沙飛揚
吳啟綜
　新北市政府近日在八里左岸公園舉辦為期四十天的城市沙雕藝術展，以「通往八里的婚沙」為主題，展出五座沙雕藝術作品，包括上圖的〈幸福體驗的八里婚沙〉。展出期間，工作人員說，除了怕強風大雨外，還怕流浪狗會趁著沒人時，踩上作品留下足印。

‧男童勇敢留長髮
高修民
　癌症希望基金會舉辦「第三屆百人捐髮」活動，今年捐髮報名人數比去年成長五成，共計一百五十人參與，其中男性有四名，女性則計有一百四十六名，捐髮者年紀最小的僅三歲，最年長的捐髮者五十八歲。
　其中一名捐髮者，八歲男童廷葳（前排右一）因乾媽罹癌掉髮，從五歲開始就與媽媽（中）一起留長髮，希望留長後，能捐髮助人，不料小學一年級時，因為留長髮而常遭受同學言語霸凌、取笑，還被叫去上女廁。所幸經學校教師解釋留長髮與捐髮的用意後，部分同學受了影響，了解助人的重要後，也一起響應捐髮活動。

‧配電箱化裝販賣機
吳啟綜、圖片提供／臺北市工務局
　臺北市工務局衛生下水道工程處最近為十一處配電箱進行3D彩繪，公圳公園內的配電箱彩繪成「Q版販賣機」。彩繪的構想來自早年公園內確實設有販賣機，又符合大家運動後購買飲料的習慣。明知不是真的，仍然令人想掏出零錢買飲料喝。

‧日本小學生修學旅行
高修民
日本京都教育大學附屬桃山小學六十九名六年級學生，在師長的帶領下來臺灣進行修學旅行，希望更了解臺灣生活民情。其中一站是訪問臺北市立大學附小，他們唱歌跳舞，與臺灣學生同歡。

‧賴有賢畫小和尚
陳壁銘
　一九九二年以《大唐遊記》、《真命天子》開始進軍漫畫界的漫畫家賴有賢，一九九五年又在臺灣、香港、新加坡和南韓同步連載超高人氣漫畫作品《小和尚》。日前在松山文創舉辦的第一屆臺灣漫畫節活動中，賴有賢以畫筆呈現造形可愛的小和尚放大版。
 
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