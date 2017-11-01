報導／吳啟綜



休士頓太空人隊等了五十五年，終於贏得世界大賽冠軍。美國職棒大聯盟世界大賽第七戰，在道奇隊主場開戰，「春天哥」史布林格（George Springer）靠一支兩分全壘打，帶領太空人隊以五比一擊敗道奇隊，並在七戰四勝制中以四勝三敗，奪下隊史第一座世界大賽冠軍，也成為大聯盟史上第四支在五年內從百敗弱隊成為世界大賽冠軍的隊伍。



今年休士頓遭颶風哈維侵襲，至少七十一人死亡，財產損失超過千億美元，太空人隊一度借光芒隊球場當主場，隨後太空人隊球衣的左上方繡上隊徽加「STRONG」的符號，希望奪得世界大賽冠軍，帶給休士頓振作的力量。



太空人隊十二年前曾打進世界大賽，當時遭遇芝加哥白襪隊，被白襪隊以四比○完封，白襪隊破除達八十八年的「黑襪魔咒」，太空人隊則是今年再戰世界大賽。



今年太空人隊與道奇隊各以一百零一勝及一百零四勝的戰績進入世界大賽，賽前，各界看好道奇隊奪冠，因道奇隊的先發投手與「牛棚」救援投手，都比太空人隊穩定；太空人隊最大弱點就是牛棚，終結者賈爾斯還在系列賽中被拔除終結者職務。太空人隊總教練在最後一戰讓先發投手摩頓救援，效果不錯。



太空人隊奪世界大賽冠軍，對球隊老闆的特別助理、傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）來說別具意義。萊恩是大聯盟史上最強火球男，生涯投出五千七百一十四次三振，被視為很難超越的紀錄，更以九成八八的得票率入選名人堂。萊恩二○一四年當特助時，就誓言要帶領太空人隊成為贏家，今年終於如願。



史布林格在世界大賽擊出平紀錄的五支全壘打，以三成七九的打擊率獲得世界大賽MVP。「虎王」韋蘭德九月從老虎隊交易到太空人隊，季後賽表現神勇，終於拿到第一枚世界大賽冠軍戒指。太空人隊另一名老將──三十九歲的貝爾川，進大聯盟已二十年，仍未獲得世界大賽冠軍，終於在退休前嘗到奪冠的滋味。



太空人、道奇鏖戰七回 破多項世界紀錄



太空人隊與道奇隊都是百勝強隊，在世界大賽七場比賽中創下許多紀錄，包括兩隊在這七戰中，總共轟出二十五支全壘打，刷新史上紀錄。



兩隊的第二場對決，還一口氣敲出八支全壘打，創下世界大賽單場最多全壘打的新紀錄。



太空人隊的史布林格在世界大賽共敲出五支全壘打，追平一九七七年「十月先生」瑞基‧傑克森與二○○九年厄特利共同保持的世界大賽五轟紀錄，而他在世界大賽連四戰開轟，則是史上第一人。



道奇隊日籍投手達比修有在世界大賽連續兩場先發，都只投一又三分之二局，就被打爆退場。道奇隊王牌投手克蕭在季後賽，共被打出八發全壘打，也創下大聯盟季後賽的難堪紀錄。不少人為克蕭抱屈，認為克蕭頻挨轟，與季後賽用球不同有關，包括韋蘭德都曾表示，季後賽用球較滑，克蕭滑球的威力難免受到影響。