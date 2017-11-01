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「社論」公共政策網路平臺　應嚴肅對待 (2017/11/5)
 


　國發會「公共政策網路參與平臺」上，由公民主動提案的「提點子平臺」，因提案數高達兩千八百多件，成案量僅約百件，且天馬行空、不切實際的提案比率高，近日引起各界諸多討論。

　有人提議廢除平臺，認為「即使成案也不見得會得到正面回應，真正能解決問題的提案又相當有限」。也有人說，平臺應採實名制，提案人不能遊戲心態，為表示負責，應勇於公布身分。

　儘管我國代議制度健全，媒體環境成熟，但是設置網路平臺，作為公民匿名發表公共政策意見的常設管道，仍有其必要，也已發揮效果。例如更改時區一案，經媒體報導，獲得社會充分討論；建議生產低濃度散瞳劑，以免學童使用後畏光，雖未達附議人數門檻，仍獲得衛福部重視。

　關於實名制，目前提案需以手機與電子郵件雙重認證，已隱含實名制意義，而採用網路匿名慣例，可鼓勵民眾提案。依據國發會資料，平臺至今有八百多萬使用人次，可見公民參與率高。

　在現在的網路環境中，六十天內要有五千人附議，的確容易運作達成，若是從人口比例來思考，或許可算出更具意義的門檻。不過，最重要的是，參與提案、附議者，對議案應深思熟慮，公部門對於提案也應審慎看待。

　例如近期有人提案增加鞭刑，雖有萬人附議，但是對於這種早已被多數國家揚棄的不文明刑罰，實在不應輕言走回頭路。
 
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