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師生投入社造　宜縣北成、花縣西富獲首獎 (2017/11/5)
 

沈育如／臺北報導

　宜蘭縣北成國小的SNG小記者社團透過拍攝影片，關心社會與環保議題，讓公民意識從小扎根；花蓮縣西富國小學生研究校內蝙蝠不明死亡，還拍成紀錄片與繪製部落蝙蝠知識地圖，成為向遊客推廣蝙蝠生態的社區教材。

　信義房屋推動全民社區營造行動計畫，昨天舉行頒獎典禮，從近八百件提案中，遴選出兩百二十一個團體及個人得獎者。今年首度設立國小師生組，獎勵投入社造的師生，宜蘭縣北成國小的SNG小記者、花蓮縣西富國小分別獲得首獎，創下舉辦十三年來，首次單一組別有雙首獎。

　北成國小SNG小記者社團創立十多年，教師顏廷伍表示，學生關注議題包括社區歷史文化、農地農用、雪山隧道對當地影響、空汙等，從小養成關心社會、環保的公民素養。

　曾經是SNG小記者社團成員的國華國中學生藍文翎，小五開始調查當地空汙問題，花一年時間拍成《東北季風的味道》，去年參加紀錄片競賽，拿到佳作獎。藍文翎說，以後想當媒體工作者，拍攝環保議題影片。

　西富國小校內蝙蝠接二連三不明死亡，校長鍾蕙伃表示，經臺北市蝙蝠保育學會「驗屍」後，發現蝙蝠的胃殘留農藥「加保扶」，引發學生好奇，於是全校教職員及二十六名學生分成研究發展組、社區行動組、媒體製作組，在學校與社區設置五個蝙蝠屋進行觀察，還融入學校本位課程，一起拍紀錄片，完成部落的蝙蝠知識地圖，再將成果提供給社區，作為推廣有機農業、蝙蝠生態保育的教材。

圖說：花蓮縣西富國小研究社區蝙蝠，宜蘭縣北成國小的SNG小記者社團，都獲得首獎。攝影／沈育如
 
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