阮筱琪／臺北報導



臺北市溪山國小落實生命教育，領養校犬、飼養校貓與校鳥，師生以擁有獨特「溪山三寶」為榮，三寶分別是指今年初領養的校狗「福利（Free）」、學校原來飼養的校貓「嘟嘟」，以及校鳥吸蜜鸚鵡「Apple」。日前，在臺北市動物生命教育推廣協會的引介下，溪山國小校長施春明特地帶著校犬福利和師生一起到新北市鄧公國小，進行校犬飼養的校際經驗交流活動。



鄧公國小有兩隻校犬，分別是二十多歲的「吉利」和約十五歲的「安安」，「吉利」和「安安」都已是高齡犬，尤其是吉利，因為行動遲緩，平常都需要坐推車才能移動。



溪山師生和校犬福利前往鄧公國小，受到熱烈歡迎，尤其是福利。學童熱情的圍繞並撫摸福利，牠也溫馴的接受；接著，兩校三隻校犬相見歡，當福利遇到吉利與安安時，彼此互動也很友善，顯見三隻狗兒個性都很溫柔。



兩校學生有的推著吉利的推車繞操場，讓吉利做日光浴；有的搶著與安安拍照，有的和福利在操場上奔跑；看到年老的吉利，溪山的學童還有感而發的說，回學校後，要多陪陪老校貓「嘟嘟」，多推嘟嘟晒晒太陽，讓嘟嘟感受被關愛。



圖說：臺北市溪山國小學生到新北市淡水鄧公國小參訪，與鄧公校犬吉利（中）歡喜互動。 圖片提供／溪山國小