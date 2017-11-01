報導‧攝影／高修民



顏宏霖因參與大臺北地區印刷產業的調查，接觸日星鑄字行，進而設計隨身活版印刷機。他在網路上募資，從去年底完成原型機開始，到今年三月，僅短短三個月，就有一千兩百人願意投資顏宏霖的印刷機，使他共募得新臺幣五百二十萬元的創業資金，開始生產。



顏宏霖就讀實踐大學建築系，畢業後考上臺大城鄉研究所，在城鄉所的實習課程與同學調查大臺北地區的印刷產業，接觸到碩果僅存的日星鑄字行，進而認識活版印刷。



顏宏霖花費了三四年，用他的建築專業，陸陸續續幫日星鑄字行整理與設計空間，也幫忙寫一些計畫案。



顏宏霖覺得鉛字很特殊，如今數位排版當道，活字版印刷沒落，是因為活字版印刷還沒有轉型成一種大家可以在日常生活中運用的模式。於是，他花了一兩年研發隨身活版印刷機，半年前開始定稿並量產。原型機失敗很多次，最難的地方，在於如何把傳統五六十公斤的鉛字盤重新設計縮小。



願意資助顏宏霖量產隨身活版印刷機的人，年齡最大的是六十幾歲，最小十九歲，不僅在臺灣，還有港澳地區的鉛字愛好者。他調查發現，有六成民眾不知道活版印刷，因此，鉛字由日星鑄字行販售，希望大家能去日星體驗活版鉛字。



顏宏霖認為，活字是這個世代還接觸得到的具體的字，以油墨印刷而成的活版印刷品，有著無法取代的溫度與手感。現在的字是虛擬的字，被儲藏在雲端，除非把它印出來。

顏宏霖創新設計的活版印刷機，一上市就獲得今年日本G mark優良設計大獎殊榮。



顏宏霖提醒小朋友，學習過程中不要受既定模式規範，只要是好的設計，就能在社會產生共鳴。他把傳統鉛字創新成簡易型的人力機器，這是外國沒有人嘗試過的設計。臺灣的文創多停留在「複製」，隨身活字印刷機是結合傳統與創新的文化再造。



圖說：隨身活版印刷機設計師顏宏霖。