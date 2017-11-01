阮筱琪／臺北報導



我國《身心障礙者權利公約》（CRPD）初次國家報告國際審查會議，邀請五名國際審查委員，與政府代表、非政府組織代表及身心障礙者對話後，就我國身心障礙者人權等議題進行審查。審查委員昨天提出共八十三點次的結論性意見，包括期盼臺灣致力消弭對身心障礙者的歧視，成立身心障礙者人權的獨立監督機制。



審查委員會主席、日本立命館大學教授長瀨修指出，其中兩點是臺灣迫切需要改善的，希望政府一年內修正，包括對於身心障礙者合理就業的作法，以及儘速成立「國家人權監督機構」，且該機構須有獨立性，不附屬任何單位。在臺灣，仍由身心障礙部門辦理，並不適合。



有關提升身心障礙者人權，審查委員表示，調整臺灣整體社會思維模式是最大的挑戰，希望教育方面多努力，讓大家以「融合」的方式接納、包容身心障礙學生，甚至滿足每個學生的需求。



司法方面，審查委員認為，臺灣政府應該修改《精神衛生法》與相關政策，禁止基於身心障礙的理由剝奪人身自由，並應確保障礙者的自由知情同意權，以及立即獲得法律協助的權利，甚至是投票權。



人權公約施行監督聯盟與臺灣身心障礙兒童權利推動聯盟等十七個團體，也發表共同聲明，認為政府應及早設立「國家人權委員會」，監督身心障礙者各項權利的落實；行政院應整合目前分散的人權相關事務，成立「人權處」；對於身心障礙兒童，應幫助他們思考自我主張與需求，並協助照顧者獲得足夠照護能力。



行政院政務委員林萬億表示，所有意見整理後，將向蔡英文總統、行政院報告，並以最快速度召開跨部會會議，研討相關內容和政策修訂方向。