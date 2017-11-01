楊惠芳／臺北報導



第十六屆「國語日報兒童文學牧笛獎」得獎名單昨天揭曉，前三名都由中國作家包辦，首獎得主于景俠及第二名王林柏是夫妻檔，成為文壇佳話。頒獎典禮定十二月十六日舉行。于景俠任教於中國四川電子科技大學，首次嘗試兒文創作即獲首獎，她表示，未來會多花些時間及心思在兒文創作。



王林柏是兒文界老將，曾出版兒文作品。以《搬運師》獲得第二名，他謙虛的說，平時夫妻倆會從為兒子編故事的角度出發，一起閱讀、寫作，互相探討交流，太太的文學素養很好，但她在大學教書，平時忙著發表論文及照顧家庭，比較沒時間寫作。獲獎作品《機器人保母丁吉》已經醞釀很久，因此鼓勵她寫出來，沒想到一舉得到首獎，實在很高興。



第三名是由大陸作家程景春的《八斤寶》獲得。佳作三名則全是臺灣作家的作品，分別是黃馨慧《火車上的美麗》、陳秋玉《海邊的提琴手》、李明珊《小粉絲6-12號》。



評審林世仁表示，在決選會議上，前兩名共識最高，第一輪即已出線。首獎《機器人保母丁吉》題材雖非創新，但文字配合角色，敘述有層次，筆端蘊藏感情，是令人感到溫暖的作品。第二名〈搬運師〉題材新穎，令評審眼睛一亮。



值得重視的是，六篇得獎作品有三篇來自中國大陸，且包辦前三名。《國語日報》總編輯鄭淑華表示，顯示臺灣的創作危機，寫作人才出現斷層，值得相關單位重視，未來應改善寫作環境，鼓勵更多人投入兒童文學創作。不過，她強調，好的作品不分區域，牧笛獎以發掘華文世界的優秀兒文作品，培養優秀兒文作家為榮。



國語日報社出版中心主任黃莉貞指出，今年共收到來自世界各地的一百四十一件作品，其中臺灣九十五件最多，中國三十九件次之。



本報兒童文學版將自本週日起，連續四週週日刊出本屆牧笛獎複選、決選紀錄及作品講評；並自十一月二十七日起，於故事版刊出前三名得獎作品。