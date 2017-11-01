關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」正視國本動搖危機 (2017/11/3)
 

　科技部公布「一百零五年全國科技動態調查結果」，我國基礎研究經費占全國研發經費比率連續十二年下降，掉到百分之八點二。回顧以往，民國九十三年，降幅甚至高達百分之二十七。若此情況持續下去，臺灣立國之本岌岌可危。

　兩年前，時任科技部長徐爵民公開宣示，臺灣科研經費運用應更務實，加強經濟及產業發展相關研究；對臺灣不重要的研究，不再是科技部補助重點。當時引發軒然大波，前國科會副主委孫以瀚，更發表文章抨擊科技部短視近利，輕忽攸關國家中長期發展的基礎研究。

　面對排山倒海的抨擊聲浪，科技部隨即改口，保證不會改變科研經費分配比率；保障基礎研究預算絕不打折扣，暫時平息風波。但兩年過去了，政黨輪替了，科技部長從徐爵民換成楊弘敦，再由陳良基接任，基礎研究經費占全國研發經費比率，卻從兩年前百分之九掉到百分之八點二。

　對此，科技部辯駁，我國研發經費近八成來自民間企業，基礎研究占全國研發經費比率持續下降，主要與產業界研發經費多數投資在應用科技與量產製程有關。科技部說的雖是事實，卻不應以此推諉。基礎研究扎實才會有廣泛的科技應用，正因民間對基礎研究力有未逮，更需要政府把眼光放遠、加碼投資。數字會說話，科技部有人記得當時的承諾與保證嗎？
 
立法院初審通過
國家語言　列國民教育必修
國小籃球聯賽　71校88隊較勁
夏威夷火山噴發　居民撤離
「社論」一○八課綱不容延緩上路
兒福調查　幼兒媽媽嘆：職涯育兒難兼顧
臺灣藍鵲繁殖季　慎防親鳥護雛空襲
環團籲公開空汙報告　中市市府：調查未結束
新聞掃描
北市段考加實作　成績占一到三成
國中會考入闈　命題生活情境化
統測國文試題8800字　教團：字太多
高市逾2800學生　組合唱聯盟
娃娃版媽祖出巡　屏縣唐榮自製繞境道具
無塑園遊會、健走淨山　學生愛地球
酸菜做刈包　雲縣仁和推廣家鄉味
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.