沈育如／臺北報導



大考中心昨天公布一百零七學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，在超過十一萬八千名的考生中，獲得A級的考生比率增加，是近五年首次突破兩成；拿到C級的人數最多，占總數百分之三十六點九一。大考中心指出，這次高中英聽測驗拿到「菜」英文C級、F級的考生，占整體超過四成四，顯示將近一半考生的英語程度是略聽得懂或只聽懂少部分。



高中英聽題型包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解。大考中心表示，考生在看圖辨義、對答、簡短對話的得分率都超過七成，但短文聽解得分率最低，還不到六成。



大考中心主任劉孟奇指出，自高中英聽舉辦考試以來，拿C級和F級的考生比率都維持四成左右，顯見英聽成績在後段的高中生能力沒有改善；若以考題類型分析，C級考生最大弱點是短文聽解，F級考生不論哪種題型，得分都不佳。



一百零七學年高中英聽、學科能力測驗、指定科目考試，，都不再發准考證，改用考試通知，並要求考生要用國民身分證，或有照片可證明身分的駕照、健保卡等，但不包括學生證。



大考中心副主任黃璀娟說，這次高中英聽考試違規超過八百七十件，以沒有帶有效證件最多，占九成，其中又以攜帶沒有照片的健保卡、學生證居多，都依規定扣減一題分。