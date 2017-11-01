李榮茂／臺南報導



臺南市白河區河東國小六溪分校學區六重溪部落將於今天舉行年度盛典「平埔夜祭」，六溪分校學童日前到高速公路東山休息站快閃表演，以祥獅獻瑞與說唱表演邀請遊客參加夜祭，認識公廨、夜祭、西拉雅等特色文化，學童精湛的演出，贏得遊客喝采。



河東國小校長蕭敏華指出，六溪分校位處西拉雅部落，學童均屬西拉雅大武壟族，他們能以西拉雅語表演說唱藝術，介紹六重溪、唱數字歌和兒歌。蕭敏華說，六重溪部落於每年農曆九月十四日午夜，舉辦平埔夜祭活動，分校學童都會參與，並協助製作樹薯包及檳榔，祭祀六重溪的祖靈太祖五姐妹。學生也會跳《牽曲》，象徵傳承在地文化，不但認識自己族群，更進而珍愛族群文化。



六溪分校學童為讓更多人認識六重溪部落的夜祭、公廨、西拉雅等文化，日前由校長蕭敏華帶領，到東山休息站快閃表演祥獅獻瑞，祝福遊客旅途平安，並以西拉雅語、英語說唱表演，介紹自己、部落和夜祭活動，現場並展示夜祭流程看板，吸引不少遊客駐足觀賞。



學生陳偉呈表示，用西拉雅語說說唱唱介紹部落，吸引遊客駐足觀賞，聽到遊客發出熱烈掌聲和讚美聲，感到很開心。學生潘奇穗說，快閃表演及回答夜祭相關問題後，聽到遊客表示要來部落參加夜祭，覺得很有成就感。



圖說：臺南市河東國小六溪分校學童日前到東山休息站快閃表演，邀請遊客參加夜祭，精湛演出贏得遊客喝采。攝影／李榮茂