詹伯望、陳中興、阮筱琪／連線報導



明年高中特招校數將增加。臺南市教育局核定下學年特色招生班級數，除了臺南一中、臺南女中、臺南二中、家齊、南科實中外，明年南大附中也加入特招行列。另外，基北區臺師大附中、政大附中，以及桃連區內壢高中、大園國際高中，明年繼續辦理特招，不過，招生班級名稱部分略有改變。



臺南市核定明年特招學校包括南一中、南女、南二中、家齊、南科實中和南大附中，共十七班。南一中維持招收三百二十人，單考數學，但改變同分比序方式；南女因應今年「百分俱樂部」人數增加，特色班減收八十人，只招收兩百人，提高免試錄取名額。至於高職專業群科甄選，今年多達九校三十七班，特色班級有茶飲、電競班，和社會脈動結合更緊密，其中，長榮女中新增超完美曲線、幸福魔髮師、府城古蹟美食文化導覽及茶飲文化班，陽明工商則新設應用外語、商經、多媒體設計和電競班。



桃連區部分，內壢高中、大園國際高中繼續辦理考試特招；內高開設兩班，分數理科技國際教育特色班及創意人文國際教育特色班（原為語文國際教育特色班），每班各招四十人，共八十人；大園高中開設的是數理邏輯國際特色班（原為國際交流特色班），招收一班共四十人。這兩校招收的特色班，班級數與人數都與去年相同，但名稱略有改變。至於高職專業群科甄選，計有北科附工、振聲、新興、育達、方曙、大興、永平、治平、成功、啟英、清華十一校辦理，共招收五十九個班，兩千五百九十二人，較去年增加兩校九班。



基北區中，臺師大附中資訊科學特色班與政大附中英語國際特色班，明年特招班級數與人數預估與今年相同，招一班、四十人；政大附中表示，原則上與今年相同，但按往例，學校還是會舉行內部會議檢討課程。臺師大附中表示，教育部國教署曾有降低高中班級人數的想法，因此特招最終核定人數，「還得看國教署怎麼核可」，結果最快本週揭曉。