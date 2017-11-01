李琦瑋／臺北報導



立法院司法及法制委員會昨天舉辦「檢討非行少年處遇服務之困境與修法展望」公聽會，與會學者專家認為，政府對非行少年的投入資源太少，且各單位缺乏互動平臺，沒有形成網絡來接住這些少年；對於觸法、虞犯兒少進入司法系統後，長期被社政系統忽略；過早進入司法體系的兒少，也有被標籤化的問題；而對於施用毒品的兒少，也常被社福組織排除在外。



臺灣少年權益與福利促進聯盟祕書長葉大華表示，少年輔導事務定位不明，缺乏以此為主體的中央專責單位，呼籲政府應建立整合服務機制；且預算編列及專責少年輔導人力長期不足，也難以因應多變的輔導需求；安置機構缺乏專業分級分流規畫，混收狀態導致輔導成效有限，常造成安置兒少人球問題。



基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡指出，社福系統認為進入司法的兒少由司法處理，無須再由社福系統提供服務，讓這些非行少年淪為社福孤兒，歸因於各部會分工未統合，兒少才會在系統輾轉中被漏接，建議政府評估在行政院下設「兒少保護辦公室」，整合社政、警政、醫療、教育、檢察體系等相關資源。



司法院少年及家事廳廳長黃梅月表示，各行政部門、社福單位一起合作，防止兒少太快進入司法系統，被貼標籤，對於輕微觸法的少年應轉向行政輔導機制，已進入司法的少年則是繼續給予相關輔導及服務，希望政府能編列預算，增加專責處理非行少年的司法社工，提供專業的保護。