阮筱琪／臺北報導



臺北市教育局和線上遊戲PaGamO團隊簽署合作協定，將已經開發完成的補救教學題庫和診斷系統試題導入PaGamO中，讓學生以攻城掠地的方式，學習英語、數學及國語等；教師還可以根據學生的學習差異，發派遊戲任務，讓教學效能最大化。昨天，教育局長曾燦金與PaGamO創辦人葉丙成簽署合作協定。



PaGamO是臺大電機系教授葉丙成研發的線上遊戲學習平臺，透過答題攻占土地，擴張勢力範圍，還能升級領土，打造夢幻島嶼，只要有能上網的載具就可使用。



葉丙成說，根據國外研究，學生的學習落差通常在暑假發生。他說，臺灣偏鄉弱勢家庭的父母忙著討生活，不少孩子就是利用PaGamO平臺，開始自行翻課本找答案，就算不在學校，也會主動學習，而且從遊戲過程中，也能獲得學習成就感；目前全臺有一萬兩千名教師引進PaGamO進行教學，或作為補救教學使用。



北市福星國小教師林俐伶說，每週安排學生玩一次PaGamO，遊戲中的「體力」只有三百點，答對題目可換取體力，答錯會倒扣體力，學生為了答對題目，開始主動討論，翻課本找答案。使用遊戲軟體教學後，班上成績變得平均，沒有人分數過低。學生羅祥恩說，遊戲很好玩，他常透過線上遊戲背單字。



曾燦金表示，未來會和葉丙成的團隊合作，將PaGamO遊戲納入暑假自主學習的選項，避免長假成為學習落差的開始，也會將PaGamO納入酷課雲帳戶，供教師記錄學生學習歷程。



圖說：臺北市教育局長曾燦金（右）昨天在福星國小辦理補救教學成果與PaGamO簽約記者會，體驗補救教學結合PaGamO線上攻城掠地遊戲。攝影／高修民