阮筱琪／臺北報導



臺北市教育局推動以實驗操作、口頭發表等多元評量替代紙筆測驗，本學期有十二所國中小試辦，多數在十一月施測，且每校測驗方法不同，例如西松國小要學生用巧克力醬在黃色圓餅乾上抹出月相變化；國語實小則要學生觀察臺灣欒樹開花結果狀況，再根據實際觀察紀錄回答問題；興雅國小要學生組裝太陽觀測器，測量太陽的方位與角度，畫出觀察到四季太陽軌跡。



永安國小自然科的期中測驗是發表環保行動，占學期成績的百分之百。教師徐佳璋表示，學期初就已告知學生，期中會有取代傳統測驗的發表，讓大家有心理準備；這份期中考評分方式是活動成效、書面報告各占兩成，用心度、上臺報告各占三成。



徐佳璋說，問學生「要不要愛護環境，是否願意參與環保行動，紙筆測驗答案一定是『要』」，但透過實作發表的非紙筆測驗，讓學生從計畫、實作到發表，最能看出科學類或環保、品德方面的學習成果；他也告訴學生，用心去做，就會贏得大家尊敬，分數不是最重要的。



另外，已完成測試的新民國中，是在生物科考試實際操作顯微鏡，並寫出觀察的細胞種類、倍率等，占生物科總分一成；出題教師許志榕說，實作最能看出學生到底會不會；校長施俞旭則說，未來各科都會融入操作型測驗，預計朝筆試四成、操作六成的方向推行。