

一例一休施行以來，資方反彈聲浪排山倒海，實施不到一年，便迫使政府再提修法，是立法案中少有的案例。昨天公開的修法草案重點：一、全面鬆綁七天中必須有一天休假的限制，改為十四天中有兩天例假日、兩天休息日，若徵得勞工同意可挪移例假，連續上班十二天也不違法。二、本來休息日加班「做一給四、做五給八」是要以價制量，減少加班讓勞工得以有實質的週休二日，這次修法把它取消了，回到核實計算。三、每月加班上限由四十六小時增長為五十四小時。四、特休假不須每年強制結算，可遞延一年。



修法後的勞動條件比一例一休未立法前還退步。勞工不但少了七天國定假日，又鬆綁工時上限，以彈性工時之名方便資方剝削，與蔡總統承諾的縮短工時落實週休二日，背道而馳。



中國遠比我早二十二年實行五天工作制，臺商都乖乖確實遵守，回到自己國家卻反彈奇大。是否臺灣勞工不配享有週休二日？



若說中小企業受週休二日衝擊最大，但各國同樣有七成以上的中小企業，卻施行無礙。不妨仿效南韓補貼中小企業增加工資的成本，三年為限，助其過度。



長工時、低工資使企業不思產業升級，一再被同級國家超越，政府理應說服企業，落實週休二日，藉以淘汰不良企業，促進產業升級，以免淪為三流經濟體。