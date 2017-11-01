李琦瑋／臺北報導



學生發揮創意運用國土基礎地圖資訊，激發政策新思維。內政部昨天公布「地理資訊系統（GIS）專題應用競賽」優等及佳作作品。屏東女中學生陳炫吟等人，探討屏東土壤液化議題；彰化高中學生劉國瑋等，分析彰化災害潛勢；成功大學學生何昕宜等，以便利商店為題，這三件優等作品的獲獎者，將在十一月九日地政節慶祝大會中接受頒獎。



內政部首次舉辦「地理資訊系統專題應用競賽」，共有五十件高中及大專院校學生的作品參加，主題包括水資源開發、再生能源等，昨天公布得獎作品。



陳炫吟等人上地理課時，獲知屏東平原約有五分之一面積屬於土壤液化高潛勢範圍，由於許多同學居住其中，因此，激發他們想要了解土壤液化的知識，運用國土測繪圖資，分析屏東平原土壤液化潛勢的空間分布和環境的關係。



彰化市部分市區位於山坡地，每逢颱風、豪雨常發生土石流災害。劉國瑋等人認為，若能分析出彰化市坡地災害的潛勢圖，並結合國土圖資，就能找出容易發生災害的住宅、道路等。



何昕宜說，新聞常報導夜歸女性安全問題，加上超商二十四小時營業又明亮，適合夜間候車，因此，和同學針對臺中豐原地區製作夜歸地圖，並結合內政部國土測繪圖資和公車即時動態資訊，設計出夜歸安全候車的地理資訊系統，可以查詢最安全的候車超商。