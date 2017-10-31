張彩鳳／臺中報導



為了增加師生互動及改變僵化學習模式，東海大學昨天宣布打造臺灣第一個問題導向學習的創新數位學習教室，教師在教室中央被所有學生圍繞，教室中央上方則建置有如NBA球場的巨型電視牆大螢幕，不論教材內容或學生的分組討論，都可以透過無線方式傳輸給所有人，讓學生上起課來興致更高昂。



東海大學表示，這個創新數位學習教室，採用「問題導向學習」（Problem-Based Learning），教師可依據學習目標設計問題，讓學生以小團體方式，彼此主動參與討論，發展解法並建立所需知識，教師只須扮演促進者和引導者的角色。



該校數位創新碩士班主任周忠信表示，這個教室設計從改變場域出發，教師與學生不再有前後之分；學生彼此可以看到對方，教師還可透過無線控制，隨時播放教材內容或現場直播學生解題過程，同組學生可利用教室四周的討論圓桌，也可以傳送該組內容給其他小組，促使大家討論激發想法。



類似的環形數位教室，臺中市頭家國小多年前就已建置，雖然還無法做到問題導向，但運用在英語情境教學上，效果也很好。頭家國小教務主任吳光耀表示，不少學校為提升學生學習興趣，建置英語情境，像是模擬機艙、百貨公司等，無法替換，環形電視牆教室可透過數位方式不斷替換情境，讓學生有如置身相關場域，學習起來更有臨場感，效果也很好。