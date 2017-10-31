李琦瑋／臺北報導



媽媽監督核電廠聯盟昨天公布「二○一七臺灣地區民眾能源使用行為調查」，超過六成民眾不知道蔡英文總統宣布二○二五年的綠能發電量占比；一半以上民眾認為，二○二五年不可能達成預定的綠能發電占比；超過一半民眾認為，造成臺灣綠能發展較日本和德國緩慢的主要原因，是政府「能源政策反覆不定」所致。



蔡總統日前提出「二○二五年綠能發電占總電力供應百分之二十」的目標，媽媽監督核電廠聯盟以此為基礎進行調查。聯盟祕書長楊順美指出，多數民眾不清楚蔡總統的能源政策，不到兩成民眾可以說出綠能去年的占比不到百分之一。



對於臺灣綠能發展較日本和德國緩慢原因，調查結果顯示，除了超過五成認為是政府能源政策反覆不定，近三成認為是台電設置行政障礙，兩成五是業者能力不足或技術落後。



媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉說，臺灣二○○九年通過《再生能源發展條例》，二○一○年開始推綠能，再生能源占比為百分之零點四三，到去年僅提升至百分之零點九八；反觀，日本在福島核災後，二○一二年才開始推行，到去年日本太陽能發電占百分之四，風力占百分之一，已超越臺灣五倍以上，她呼籲政府堅定推動決心，別再讓政策反覆，應訂定細節，作為大眾檢視政策執行的依據。