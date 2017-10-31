阮筱琪、張彩鳳、李琦瑋／綜合報導



受東北季風增強挾帶境外汙染物的影響，加上沿海空曠處風速大，導致部分河川裸露區發生區域性河川揚塵，昨天全臺空氣品質拉警報，尤其雲嘉南地區為紅色警示，雲嘉南局部地區和花東部分地區有揚塵發生。



環保署表示，民眾可透過跑馬燈或村里廣播系統，了解空氣汙染和河川揚塵發生的即時訊息。發生空汙和揚塵時，應關閉門窗，減少外出；外出時，記得戴口罩和護目鏡，做好自我防護。



中央氣象局指出，強勁的東北季風，除讓氣溫下降，也將大陸華北地區的霧霾帶到臺灣，造成臺灣地區細懸浮微粒濃度普遍升高，其中臺中市后里、西屯、文山、東大四個測站測到的空汙為橘色等級。



臺中市環保局立即啟動空品不良應變措施，加強稽查不當空汙排放，提醒敏感族群、老人、兒童等，避免戶外長時間活動，並由教育局通知各級學校調整戶外作息。



主婦聯盟臺中分會建議，除了現行規定空汙嚴重時，學校應停止戶外活動外，學校應廣設室內體育館，一旦空汙嚴重，才可改在室內運動，或廣設空氣換氣過濾系統，減少汙染物的濃度。



主婦聯盟指出，秋冬是空氣品質較差的季節，學校年度運動會應考慮改在空氣較好的季節舉辦，以減少空氣汙染所造成的健康風險。



國健署呼籲，民眾從戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗；老人、兒童或慢性呼吸道疾病患者，應該減少戶外活動時間；氣喘者可能需要增加使用吸入劑的頻率。