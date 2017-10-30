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助清寒生20載　謝榮桂獲特別貢獻獎 (2017/10/30)
 

　李琦瑋／臺北報導

　清寒學生成功翻轉人生！臺北市政府教育局認助清寒學生基金會昨天舉辦二十周年慶，邀請所有認助人、受認助學生團圓，有近六百人參與。成功翻轉人生的丁建榮與丁怡君兄妹到場，感謝陪伴他們成長的認助人謝榮桂。

　今年三十六歲的丁建榮說，八歲時父親因故過世，便與母親、哥哥、妹妹四人相依為命，母親兼職三份工作養活他們，但長期下來，母親身體無法負荷，最終因氣喘過世。在母親過世前、丁建榮十二歲時遇到認助人謝榮桂，謝榮桂除幫忙處理喪葬、租房事宜，還一路陪伴他到讀大學、當兵後才放手，三兄妹對謝叔叔只有滿滿的感激。

　謝榮桂在擔任基金會認助人二十年間，不斷資助像丁建榮這樣的孩子，最多時曾同時資助八十多人。為感謝他的無私付出，基金會昨天頒發特別貢獻獎。

　就讀臺師大的潘姓學生，則是在國三時母親罹癌，在高一時父親失業又車禍重傷，無法工作，但他未荒廢學業，邊準備升學考試邊照顧母親，最後考上建國中學人文資優班。他說，很感謝高中導師及認助單位，幫助他完成高中學業。

　潘姓學生目前正在高中實習，即將考取教師證，他說，因為以往曾接受過別人的幫助，未來立志成為能盡心幫助學生的好老師，回饋社會。

　認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，基金會成立二十年，共資助約四億元、十三萬名弱勢學生，有上萬名學生成功翻轉人生，這都要感謝善心的認助人。
 
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