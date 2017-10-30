關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」賴內閣應特別重視菸害防制 (2017/10/30)
 

　立法院新會期開議已一個多月，民生相關法案的審議依舊步履蹣跚。由眾多民團提出的《菸害防制法》修法進度，也似龜蝸爬行。已完全執政的當前政府，對立法進程和品質掌控，實應加把勁。而對防制菸害，賴內閣尤應重視，並與立院切實合作推動。

　防制菸害唯一的考量是，如何保障國民健康與遠離死亡。臺灣菸品人均消耗量居全亞洲之冠，美菸、日菸充斥市場，戕害國人，青少年也不例外。兩年前一家日商菸草公司，更獲准在臺南科技工業區設立菸廠，估計年產值將高達新臺幣六十億元。臺南市府發給建造，當時的賴清德市長以中央核准，不得不然，回應各方批評。

　多年來，民團追求將菸害阻隔於境外而不可得，現竟縱容跨國菸草製造公司登堂入室，就近製造菸害，臺南市政府作為地方機關，或確有難言之隱，難謂有推波菸害的「原罪」。但現在賴市長已晉升為賴院長，則以醫界出身，對國民承受一手及二手菸害，以感同身受的切膚之痛，責成相關部會加大力道、加快速度防制菸害，眾多民眾有著深切期盼。

　臺灣在世界舞臺應追求正向第一，對殘害國人生命健康的負面第一，例如菸品人均消耗量亞洲第一，應視為一種恥辱，政府應窮洪荒之力找出原因，有效推動節量減量，消此「菸恥」；至於我國已是已開發國家中，唯一超過十年沒有依照WHO《菸草控制框架公約》修法，這種第一，我們也不要。請賴內閣加速與立法院完成符合世界防制菸害潮流的《菸害防制法》修法工作。
 
學生事故應變不足　學者促加強安全教育
遇意外事件　先呼救、打119報案
政院通過　環保署將升格環資部
美國童軍組織　邁向性平
延長修業年限　開放式大學八月上路
無獨有偶大戲今登場
批私幼公共化　教團：應設國民幼兒園
中火煤灰爭議　環團籲修法
「社論」理性的就事論事
宜縣北成建電子圍籬　融入教學
技職繁星放榜　四輪分發減城鄉差距
新北國中生請領身分證　在校就能辦
師生擬罷課　臺大：不支持、未核准
動保插畫展在中市仁美　親師出動導覽
感謝媽媽　親子響應捐髮、共做美食
發射水火箭　高市桂林學童夢想起飛
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.