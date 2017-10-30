立法院新會期開議已一個多月，民生相關法案的審議依舊步履蹣跚。由眾多民團提出的《菸害防制法》修法進度，也似龜蝸爬行。已完全執政的當前政府，對立法進程和品質掌控，實應加把勁。而對防制菸害，賴內閣尤應重視，並與立院切實合作推動。



防制菸害唯一的考量是，如何保障國民健康與遠離死亡。臺灣菸品人均消耗量居全亞洲之冠，美菸、日菸充斥市場，戕害國人，青少年也不例外。兩年前一家日商菸草公司，更獲准在臺南科技工業區設立菸廠，估計年產值將高達新臺幣六十億元。臺南市府發給建造，當時的賴清德市長以中央核准，不得不然，回應各方批評。



多年來，民團追求將菸害阻隔於境外而不可得，現竟縱容跨國菸草製造公司登堂入室，就近製造菸害，臺南市政府作為地方機關，或確有難言之隱，難謂有推波菸害的「原罪」。但現在賴市長已晉升為賴院長，則以醫界出身，對國民承受一手及二手菸害，以感同身受的切膚之痛，責成相關部會加大力道、加快速度防制菸害，眾多民眾有著深切期盼。



臺灣在世界舞臺應追求正向第一，對殘害國人生命健康的負面第一，例如菸品人均消耗量亞洲第一，應視為一種恥辱，政府應窮洪荒之力找出原因，有效推動節量減量，消此「菸恥」；至於我國已是已開發國家中，唯一超過十年沒有依照WHO《菸草控制框架公約》修法，這種第一，我們也不要。請賴內閣加速與立法院完成符合世界防制菸害潮流的《菸害防制法》修法工作。