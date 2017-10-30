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高中國文15篇推荐選文　排除臺灣通史序 (2017/10/30)
 

　李琦瑋／臺北報導

　教育部課審會昨天決議選出高中國文十五篇推荐選文，長期出現在教科書的〈臺灣通史序〉，因呈現開山撫番、篳路藍縷等漢民族史觀，涉及歧視原住民文化而被否決，換成具鄉土意識的〈鹿港乘桴記〉。另外，日本殖民統治時期至民初的女作家張李德和的〈畫菊自序〉，因呈現出與男性文學史不同觀點而入選。這兩篇都是現行課綱中未出現的文章，將首次進入教科書。

　一○八高中國文新課綱，日前確定文言文比率，昨天再確定文言文推荐選文。教育部國教署長邱乾國表示，新課綱從現行的三十篇降為十五篇，須包含不同文類及本土素材，每個時代最多三篇，且要符合《原住民族教育法》精神，避免納入歧視原住民文化的作品，並與當代重要議題連結。

　邱乾國說，鹿港文人洪繻所著的〈鹿港乘桴記〉，描述鹿港由盛轉衰的歷史變遷，呈現鄉土意識和在地情懷；〈畫菊自序〉則代表本土素材和女性作家，顯現女性在相夫教子之餘，仍能規畫自己的人生，結合性別教育，呼應當代趨勢。

　課審會學生代表蕭竹均認為，〈臺灣通史序〉被否決，是很大的進步。對於選文中〈勸和論〉的爭議，則是因為述及閩客械鬥，不符合現代族群融合的概念，因此，他提案由〈樟木〉來取代，雖是呈現原住民失去家園的故事，但因涉及「番」字，委員們認為有歧視性，因此表決未過，仍保留〈勸和論〉。

　北一女中國文教師歐陽宜璋表示，〈臺灣通史序〉的文詞優美，很遺憾被替換，但尊重選文原則。另外，〈畫菊自序〉雖是一篇短小的駢文，卻能延伸許多議題，包括女性追求自我興趣等。
 
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