報導/陳景清



來自英國的麥蕾修女(Ellen Mary Elizabeth Mylod),已經在臺灣默默耕耘外語教育四十四個寒暑,從今年九月十八日,拿到中華民國身分證後,這位高雄文藻大學終身榮譽教授就是中華民國公民了,她也是高雄市首位以殊勛身分取得臺灣國籍的外籍人士。



「我覺得我是臺灣人已經很久了,臺灣早就已經是我的家,我也早就屬於高雄!四十多年來,雖然我的眼睛還是藍色的,我的中文也馬馬虎虎,但這兒的人從來不會讓我覺得自己是陌生人。」麥蕾修女高興的說。



回應天主呼召

離鄉背井勇敢來臺



「雖然未知的前途充滿挑戰與險阻,但我深信上主的祝福永遠同在!」麥蕾修女說,在來臺灣前,她連「臺灣」在哪裡都不知道,但她還是勇敢回應天主的呼召,第一次搭飛機,就以離家鄉幾千公里遠的臺灣為目的地,一頭栽進培育外語人才的教育歷程,迄今已教導逾三萬名臺灣青年學子。



麥蕾修女出生在一個英國的普通家庭中,父母親都是愛爾蘭籍勞工。麥蕾修女說,第二次世界大戰時,英國人民生活普遍困苦,雖然政府經濟狀況不佳,但當時執政的工黨政府仍致力讓每個英國人都有受到良好教育的機會。當時才十一歲的麥蕾修女,進入吳甦樂修會在倫敦開辦的文法學校。吳甦樂修會後來也在臺創辦高雄文藻語專,即文藻外語大學的前身。



十六歲畢業後,麥蕾修女原本想去圖書館工作,雖然通過了所有的測試,但是因為太過年輕,最後沒有被聘用。麥蕾修女後來進入倫敦溫布頓吳甦樂修道院學校,擔任小學部助教,十八歲時,決定進入修會,並在倫敦大學主修法文及拉丁文,同時修習教育學分。



懷抱感恩心情

尋求挑戰發揮自我



二十五歲時,麥蕾修女擔任倫敦聖安琪修道院學校校長,一九七一年後,獲得一年休假,前往羅馬。在這段教職暫停的歲月中,麥蕾修女除了對生活充滿感恩之情,也認為應該接受更多不同的任務。



一九七三年,麥蕾修女受所屬修會天主教聖吳甦樂羅馬聯合會指派,隻身自英國來到高雄文藻女子外國語文專科學校服務,當年她四十歲,這一待,轉眼又過了四十多年。



規畫外語教程

以身作則示範美德



高雄文藻女子外國語文專科學校後來升格成為文藻外大;麥蕾修女不但是文藻外語教育發展最重要的推手,更為南臺灣外語教學奠下基礎。



文藻創校前期,她為該校規畫英語科課程架構、教材設計及教學法,也為英語科建構、發展出完備課程與教學系統,成為日後文藻法文、西文、德文、日文等其他科目的發展藍圖,奠定文藻外語教育的重要基石。



麥蕾修女曾任文藻五專時期英文科主任、學院時期英文系主任,籌備並創立文藻外大外語教學系,擔任首任系主任之外,更擔任文藻外大董事,長達九任。



不過,麥蕾修女教給學生的絕不只是外語,她堅持的「簡單最好」(Simplest is best)及「道德是一切的基礎」(Morality is the basis),更是文藻校友的座右銘。



圖說:高雄文藻大學榮譽教授麥蕾修女今年九月因特殊貢獻獲贈中華民國身分證。攝影/陳景清