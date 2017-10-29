報導／吳啟綜



世界女子職業網球協會（WTA）日前更新女網世界雙打排名，我國好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲並列世界女雙球后，為繼謝淑薇之後，臺灣第二個雙打球后。辛吉絲與詹詠然還獲WTA票選為年度最佳雙打組合，使詹詠然成為臺灣網球史上第一個獲得WTA年度獎項的選手。



歷經十一年努力，詹詠然終於站上世界第一，她在臉書上寫著：「這一刻，情緒比想像中的平靜，沒有多餘的心思和意念，一路走來，要感謝的人太多了，謝謝每一位支持著我的朋友、家人，也謝謝每一位不管在高低潮都始終相信我做得到的你。」



今年二十八歲的詹詠然，職業生涯早期與莊佳容搭檔，兩人在女雙獲得兩座大滿貫亞軍。二○一四年，詹詠然開始與妹妹詹皓晴合作，今年二月則與三十七歲的辛吉絲搭配。



入選國際網球名人堂的辛吉絲，單雙打都曾獲世界第一，生涯共擁五座大滿貫單打冠軍、十三座大滿貫女雙冠軍、七座大滿貫混雙冠軍。其中女雙分別與九名搭檔贏得，堪稱網壇的「百搭女王」。



談起兩人合作的契機，詹詠然表示，今年澳洲公開賽，她們一起訓練完後，辛吉絲詢及是否有機會聯手，就因這句話，兩人成為搭檔。她說，辛吉絲是她的偶像，她小時候的夢想，是和辛吉絲賽一場球；過去幾年，她們多次成為對手，很開心今年能成為雙打組合。



對於詹詠然的表現，辛吉絲今年在獲得印第安泉網賽女雙冠軍後，曾感性的對詹詠然說：「謝謝你幫助我再次相信自己。」



「辛然配」合拍共獲得九座WTA雙打冠軍，年度戰績四十九勝六敗。兩人個人單打技巧都好，詹詠然擅長右打，辛吉絲擅長左打；詹詠然負責底線強力抽球，辛吉絲負責網前截擊，兩人搭配得宜，加上兩人培養出的好默契，都是制勝關鍵。



不過，辛吉絲本週在新加坡舉辦的WTA年終總決賽，第三度宣布退休，詹詠然將另尋搭檔。兩人在年終總決賽最後止於四強，為兩人合作畫下句點。



雙打講求技巧、默契 精采度不輸單打



很多球迷喜歡單打比賽，不喜歡雙打比賽，理由是大部分雙打比賽節奏太快，一局來回幾拍子就決定勝負。其實網球雙打和單打歷史同樣長，雙打比賽精采度不亞於單打，因雙打更講究戰術策略及團隊默契。



單打比賽一般著重於球員的強力發球、底線來回抽球；雙打比賽更重技巧變化和搭檔間的默契。在發球上，雙打不僅講求速度，還要有很好的上旋發球，才能在發球同時，為搭檔製造攻擊機會，也讓自己有充分的時間準備，甚至上網攻擊；變化多端的切球，尤其是反手切球，不但是絕佳的防守武器，也是上網利器。



優秀的單打球員不一定是優秀的雙打球員，但仍有單雙打表現都優秀的例子，例如辛吉絲、白俄羅斯的維多利亞‧阿扎倫卡。



圖說：詹詠然捧起世界女雙第一的金杯。圖片／翻攝自WTA官網