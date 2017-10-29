沈育如／臺北報導



國家教育研究院昨天舉行十二年國教社會領域課綱草案的公聽會臺北場，場外也有多個民間公民團體抗議，對課綱議題比例、偏差觀念表達不滿，團體認為課綱過於偏重性別議題，以錯誤觀念誤導學生，應該納入更多的情感教育、生命教育、品德教育、情緒管理教育等。



國教院回應指出，尊重團體表達的性別平等教育訴求，團體認為的議題，是來自課綱草案附錄二「議題融入社會領域課程綱要說明」，當中的性別平等教育議題，相關用詞是依據《性別平等教育法》而來。舉辦公聽會是希望蒐集各界對課綱修訂的意見，各方意見會交由課綱研修小組研究處理，並依程序公告回應。



國教院擬訂十二年國教社會領域課綱草案三份草案，包括國民中小學暨普通高中、技術型高中、綜合高中；國教院為蒐集各界意見，分別以為期四個月的網路論壇，以及今年九月起舉行的全國巡迴二十二場公聽會，將公共意見納入課綱草案修訂，草案經課發會研議通過後，交課審會審議，通過後再由教育部對外公告。



抗議團體之一的臺灣公民權團體組織代表黃足貞表示，課綱草案放錯重點，爭議性的「多元性別」、「性傾向」及「婚姻平權」都放在範例中，但品德教育、情感教育、人際關係、自殺防治等卻看不到，情殺事件一再上演，但課綱卻不重視。



民間公道連線代表詹元宏表示，社會領域課綱有十大荒謬，包括有偏見歧視等亂貼標籤、剝奪家長教養權、形成國家暴力、強迫接受他人性傾向等，要求將混亂的性平教學退出課綱。



昨天公聽會有許多團體、家長表達意見。社會領域研修小組委員黃長玲回應指出，公聽會就是要聽取各方對課綱的看法，家長對於課綱的憂慮與關切，可以理解。社會領域研修小組召集人張茂桂表示，公聽會的目標是對話、溝通，希望公民主動參與，聽取各界看法。

