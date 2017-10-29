

捕蜂捉蛇該誰來做？行政院長賴清德日前接受立委質詢時表示，消防隊員捕蜂捉蛇是「做功德」，政府是為人民而存在，國軍救災時也沒推辭。賴院長看似機智的回答，卻被認為不尊重專業。



不論捕蜂捉蛇或動物救援，都是專業。虎頭蜂、眼鏡蛇是具危險性的動物，人員到場，首先必須辨識品種，才能採取相應的作為，同時，捕捉技巧、自保能力、醫療知識、工具裝備缺一不可。



若是保育類動物，除了自保，更要謹慎處理。例如許多消防隊配發的捕蛇夾，看在蛇類專家眼裡簡直是一大凶器，因為人們面對毒蛇，難免緊張，但是猛力一夾，卻可能造成蛇類脊椎重傷。



消防隊二十四小時值勤，全年無休，民眾報案，如果是危急情況，當然義不容辭。然而，捕蜂捉蛇等邊際業務，十年來造成消防隊員至少二十起傷亡，卻不被視為本職業務，引起消防隊員反彈。



如果我們不能認同消防隊員訓練不夠、裝備不足，對現場也不了解時，就貿然衝入火場打火救人，怎麼能接受在動物知識不足、工具不全，捕捉技巧也不熟練時，輕易接近虎頭蜂窩與眼鏡蛇？



對於具有危險性，需要專業能力，案件量又不容忽視的業務，設立專業人力與專責單位，顯然是解決方法之一。例如桃園設立的捕蜂捉蛇大隊，成效良好，近幾年來已是不少縣市請益的對象。