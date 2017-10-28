陳景清／高雄報導



全國首座由全校師生共同發想的創意遊戲場，昨天在高雄市美濃區美濃國小啟用。有別於傳統罐頭遊具，遊戲場中的鳥巢平臺、美濃小山、貓頭鷹溜滑梯、橙蜜盪秋千及白玉蘿蔔翹翹板，都由師生參與規畫，融合客家文化、美濃自然意象與校園特色，量身打造成造形活潑且確保安全的創意遊戲場設施。



六年忠班學生林宸鋒說：「貓頭鷹溜滑梯往下溜的速度好快喔！手腳並用才好玩！」學生林沛穎說，自己喜歡爬上稱為鳥巢平臺的樹屋，「在裡面躺著，可以想很多事。」六年仁班林子琪特別喜歡白玉蘿蔔翹翹板，她說，白玉蘿蔔造形翹翹板，獨特又可愛。



美濃國小校長楊瑞霞表示，新建的創意遊戲場，不同於以往傳統罐頭式遊戲設施，而是由師生、水牛建築事務所，以及在地發展協會共同創思，根據美濃在地自然環境與特產意象，規畫出「美濃小山」、「橙蜜共乘式盪秋千」及「白玉蘿蔔翹翹板」等遊具。



更令人叫好的，是由棲息在校園的貓頭鷹發想，而設計出的「鳥巢平臺」及「貓頭鷹等待區」，依照不同年齡層學生的肢體發展、感覺區辨以及情緒調適等不同需求作規畫，是國內首座由學校全程自主參與完成的遊戲場。



教育局長范巽綠表示，高雄市推廣創意遊戲場，期盼能夠擺脫傳統制式遊具，從規畫需求、設計階段到施作，都讓校內師生共同參與，目前包含美濃國小的七所國小和六所國小附幼正在進行創意遊戲場設計與施工。



圖說：高雄市美濃國小引進具在地文化特色的遊具，是全國首座由學校師生共同發想的創意遊戲場。攝影／陳景清

