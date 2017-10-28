報導‧攝影／楊惠芳



一條長長的柏油路，最近突然出現在臺中國立臺灣美術館外，還通往美術館內。這其實是日本藝術團體Chim↑Pom為今年亞洲藝術雙年展創作的作品〈道〉，希望透過藝術創作的公共道路，打破體制界線，讓民眾想像「新」可能。



國美館館長蕭宗煌表示，亞洲藝術雙年展舉辦十年以來，今年第一次邀日本、印尼、伊拉克的藝術家一起策展，以「關鍵斡旋（Negotiating the Future）」為主題，自即日起到明年二月二十五日在國美館展出，不僅呈現亞洲的多元文化面貌，更以新的藝術形式挑戰社會，創造未來，探討藝術對社會公共事務的關心。



蕭宗煌指出，這個展題來自臺灣藝術家王文志的作品〈茶壺風暴〉，這件作品凸顯華人社會的「喝茶」文化：「喝茶」與「商談」往往有密切關係。而「斡旋」正是個人、團體、國家間的協商過程，這也是這屆雙年展的主軸。



王文志的作品〈茶壺風暴〉，以大量手工竹編，建構一個高聳的竹空間，內部裝置許多茶渣，還懸掛了一個茶壺，充滿茶葉香氣，隱喻雙方相約喝茶，在密室裡協商，表面和諧，有時又變成談判或斡旋。



來自泰國的卡葳塔‧瓦卡娜嫣恩則以糖果色系錄像系列作品，探討泰國女性每天重複的勞動行為，畫面顏色豐富，探討嚴肅課題。以〈正義秤〉為例，兩端的蔬菜顯示女性像秤一樣，為平衡日常生活，常常處於生理及心理的極限，不小心就會失衡。



印尼藝術團體Serrum的〈知識市集〉，試圖創造學習的互動空間，讓人們透過像「市集」一樣的空間，拿自己的知識或技能和別人交換，藉此分享知識或技能，使知識的取得更簡易，也更公平與密集，提供教育的另類可能。



中國藝術團體陽江組的作品〈最後一日——冰封實體店〉，模擬精品服裝店，並以攤販用的標語為裝飾；服裝被覆上層層白蠟，像要把最後大拍賣的熱鬧場景冰封起來。



印尼藝術家李奧納帝安沙‧阿聯達的作品〈家〉，則以東爪哇巴紐望宜族的傳統房舍建材，呈現家的根基及人的歸屬。



圖說：泰國藝術家卡葳塔‧瓦卡娜嫣恩的作品〈正義秤〉。