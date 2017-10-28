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珍食共享　北市校園設午餐剩食冰箱 (2017/10/28)
 

阮筱琪／臺北報導

　為讓學生重視午餐剩食浪費問題，臺北市教育局昨天在青發處舉辦「珍食共享food」教育論壇，邀國中小教師、營養師分享食育經驗。教育局體衛科長黃國忠表示，目前臺北市有八校參與感恩基金會「剩食活用計畫」，在校內設置剩食分享冰箱，讓相關單位取用，未來學校若有意願，教育局會進行媒合，並補助食物容器費用。

　參與「剩食冰箱」的仁愛國中校長林美娟建議開發App，讓衛生組長輸入相關資訊後，里長或相關機構可同步查詢，才不會到了學校卻發現冰箱食材已被取走，白跑一趟。

　南門國中校長曾文龍建議，要更細心觀察各班級食用量，「體育班的用量和普通班不一樣，音樂班的用量也和普通班不一樣」，若有數據分析管理，就能合理配量，減少剩食。

　石牌國中衛生組長朱元珊說，會讓學生利用所學的營養知識設計菜單，再和廠商溝通，照學生的菜單出餐，菜單上註明「某班提供」。因為菜單是學生自己設計的，非常「有感」，都會吃完。

　清江國小校長劉國兆說，有的廚餘可當作堆肥，部分果皮則作為手工皂、清潔液的原料，學生覺得自製清潔液更好用，對食材更有感情。另外，鼓勵學生把學校教的觀念帶回家，例如原本口味較重的學生，會告訴家人「這樣煮有點鹹」，改變家人的飲食習慣。
 
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