沈育如／臺北報導



為了讓具有特殊才能、經歷，或是新住民第二代、臺商子弟、自學生等特殊身分的學生，不受限大學招生考試成績而能讀大學，教育部一百零四學年起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，保障特殊才能、不同教育背景學生的受教權。教育部昨天宣布，一百零七學年起，特殊選才將納入大學招生的正式管道。



臺灣大學推出「火星人計畫」，網羅數學天才讀數學系；清華大學「拾穗計畫」，曾錄取擅長圍棋、有氧體操等才能的學生。



教育部次長姚立德表示，多元入學推動二十多年，但不論考招方式如何多元，仍無法公平選才，因此，教育部一百零四學年試辦特殊選才，讓大學端自訂招生方式和對象。一開始有十二校，招收五十三名，到一百零七學年，增至三十四校，共五百五十五名。



姚立德指出，就讀臺商子弟學校或在東南亞國家就學的境外臺生，如果回臺預備升學，可能不像臺灣學生有補習班等學習資源；參與實驗教育或自學的學生，參加大學升學管道比較不利，特殊選才可讓不同教育背景學生有機會讀大學。



靜宜大學招生組長江惠如表示，學校開放特殊選才管道，提供具有特殊資歷或才能的學生就學，例如法律系開出兩個名額給新住民或新住民子女，希望他們學成後，能為自己的原生國家貢獻。



圖說：靜宜大學學生范育婷（前排右一）和清華大學學生凃懿庭（左一），透過特殊選才進入大學就讀。攝影／陳壁銘