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中國醫藥大學嘉縣義診 (2017/10/27)
 

　報導‧攝影／李榮茂

　中國醫藥大學中醫醫療服務團日前到嘉義縣好美國小義診，免費為親子診療施藥，十一月還將開辦小小中醫保健營，提供好美國小學生正確的中醫藥知識，讓中醫保健概念向下扎根。
 
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