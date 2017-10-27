教長：學校逐年增聘輔導人力 持續強化教育



沈育如／臺北報導



臺大日前發生學生潑硫酸事件，引發社會大眾討論學生的情感教育。立法院教育及文化委員會昨天審查教育部預算，立委認為，大專院校輔導人力不足，學校又過度重視升學，並呼籲教育部重視學生的情感教育。教育部回應指出，輔導人力已逐漸增補。



依《學生輔導法》規定，各級學校要依照班級數、學生數聘請專業輔導人員，從今年八月一日起逐年增加。



立委許智傑說，《學生輔導法》立法兩年，但去年全國大專院校輔導人力符合規定的學校，卻只有二十所，僅占全國一成二，不符合規定的有四十三所，待加強的有九十四所，占總數六成，顯示校園輔導人員不足。



立委張廖萬堅指出，學生輔導及性別平等教育預算經費，一百零六年編列超過一億八千萬元，但一百零七學年度卻減少一千八百萬元，質疑教育部不重視。此外，開設情感教育課程與教學相關活動的大專院校，今年只有二十四所，占全體一成五，經費只有一百六十五萬元，執行成果有待加強。



教育部長潘文忠表示，輔導人力方面，今年第一波已有一百三十六校提出增聘一百四十四名，第二波有六十九校增聘九十九名，將持續加強學生的情感教育。



臺灣大學學生會長林彥廷說，即使臺大是全國資源最充足的大學，心輔人力員額也不足，依據規定，每一千兩百名學生要有一名輔導人員，但臺大還差四名。



全國家長團體聯盟理事長黃國盛表示，大學生比較獨立自主，一有煩惱，比較願意告訴同儕好友，只有少數會找輔導教師協助；情感教育可以從小就落實，並透過學校輔導機制，讓學生遇到問題時，可找教師協助。