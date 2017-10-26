詹伯望／臺南報導



臺南市國中小學生組成的彩虹斑馬水環境守護志工隊親師生，日前用一整天時間，踏查已地下化的德慶溪和福安坑溪舊河道，步行八公里探訪三十個景點，追溯歷史文化，耗盡體力，卻也興致高昂。學生吳柏瑞說，他最喜歡水仔尾的小媽祖宮，看到後殿傾聽觀音像的側身體態，好像在傾聽大家的心聲，十分親切。



指導教師張景傑表示，溪流象徵城市生命力，帶學生步行體驗這座城市的點滴，傳承先人生活的脈動，是認識家鄉的最直接方式。他期盼像南韓清溪川一樣，家鄉河道也有機會重見天日。



學生拿著兩百多年前繪成的古地圖複製版，穿梭巷弄間，對照地圖上出現的三山國王廟、小媽祖宮、三老爺宮、大銃街、總爺街等地點，實景、地圖相對照，彷彿穿越時空，比歷史課更生動有趣。



學生沈宥藇說，這次踏查後才知道，在小媽祖宮前聞到的撲鼻餅香，原來是過去有錢人家或產婦做月子時，才能享用的黑糖香餅。現在大家還能吃到古早味香餅，真幸福。



在蕭氏節孝坊旁的手壓式泵浦進行水質監測時，學生巧遇日本遊客樋本夫婦，便邀請他們一同參加。學生張容齊看見樋本發現水質良好時的開心微笑，覺得自己和同學都是成功的親善大使。



圖說：彩虹斑馬水環境守護志工隊在蕭氏節孝坊旁的手壓式泵浦做水質監測，也請路過的日籍遊客參與。圖片提供／陳怡均