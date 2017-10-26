沈育如／臺北報導



十二年國教領綱一百零八學年上路，技專院校的考試與招生制度也跟著調整。全國教師工會總聯合會昨天指出，考招新制度逐年實施，但事先未向師生說明，例如明年推動的「甄選入學第二階段必採專題製作、專業實習」，第一批適用者是現在的高中三年級學生，但校方八月才收到公文，讓師生措手不及，擔憂影響學生的升學權益。



全教總理事長張旭政表示，技專院校考招新方案攸關超過十萬名學生，其中一百零七年第一批實施的「甄選入學第二階段採計專題製作、專業實習」、「聯合登記分發由各校系自訂考科彈性權重」、「繁星推荐錄取生不論是否放棄，都不能報名參加甄選入學」，事先都未與職校討論，引發「技職教育開倒車」質疑。



全教總政策部副主任張文昌表示，高三生明年參加甄選入學，要採計二年級下學期的「專題製作」、「專業實習」，二年級時如果沒有完整保存學習紀錄、成果，會嚴重影響升學權益；聯合登記分發開放讓各校系自訂總分計算的權重，國、英、數共同科權重一到二，專業科目二到三，如部分校系加重共同科目，過度注重學科，忽視專業科目，將變成「技專院校大學化」。此外，以往繁星錄取生可以參加甄選入學，一百零七年將不得參加，張文昌說，貿然實施將剝奪學生選擇權。



對此，技專院校招生委員會聯合會執行長段裘慶指出，「甄選入學第二階段必採專題製作、專業實習」已決議延後一年，即一百零八年實施，首批適用在目前高中二年級生，其他仍維持一百零七年。



教育部技職司長楊玉惠說，聯合登記分發讓各校系自訂考科彈性權重，例如業界需要AI人工智慧的研發人才，機械系就能彈性調整招生比重，找到適合的學生培養，更符合產學育才需求。



楊玉惠表示，繁星錄取生不能再參加甄選入學，可以避免兩個招生管道重複錄取，大學招生也有相同規定，是「早該做」的變革。