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泰山獅王文化節將登場 (2017/10/26)
 

　報導／楊惠芳　攝影／陳壁銘

　新北市泰山獅王文化節十一月四日舉行，今年主打「創新」，來自全國各地的獅隊將切磋技藝，並展現多元演出形式。圖為義學國小昨天表演《獅王飄扇舞泰山》，為活動暖身。
 
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