阮筱琪／臺北報導



臺北市國中小學段考方式大革新，首度引入實作考題。臺北市教育局進行「卓越科學教育推動計畫」，研發多元評量方式，本學期共有十二所國中小學試辦，以操作、跑臺、專題等實作取代紙筆測驗；新民國中昨天舉行的國七生物科段考，就以操作顯微鏡取代紙筆考試。



這次段考實作考題是讓學生「跑臺」，使用複式顯微鏡和解剖顯微鏡，觀察並寫下玻片中的細胞種類，以及顯微鏡倍率；測驗時間兩分鐘，共有四題，實作分數占生物考科的一成；試場還有電子鐘，每次約十人到十五人考試，時間一到就響鈴，換下一批學生。



昨天的實作測驗有八十三名國七學生參加，其中八人滿分。滿分學生許巧昀說，課堂上操作過三次顯微鏡，題目不難，只要上課認真聽就會做、也會寫，不必背。



學生吳彥頡說，這次沒獲得滿分，因為調整顯微鏡倍率時遇到困難，寫錯倍率；如果考筆試就會全對，但實作測驗比較有趣。



教育局表示，參與計畫的學校中，新民、雙園、福安國中進行生物科實驗操作評量；關渡、至善國中進行理化科實驗操作評量；五常國中進行數學科Open book翻書找答案，以及國文科聽力測驗等。國小方面，新生、永安、興雅、金華、西松及國語實小進行自然科實驗操作、專題等多元評量，將紙筆測驗評量極小化。



圖說：臺北市國中小首創以實作發表取代傳統紙筆測驗，新民國中昨天進行國七生物科段考，以操作顯微鏡取代紙筆考試。攝影／阮筱琪