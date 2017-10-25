陳中興／桃園報導



成軍四年的桃園市幸福國小儀隊，在校慶前加緊練習各項隊形變化及操槍動作，希望在十一月二十五日的校慶有最完美的表現；幸福國小儀隊隊長湯欣怡說，儀隊共有二十五個同學，就像是個大家庭，她會幫助每個隊員把操槍練熟，讓儀隊每個成員表演時零失誤。



目前，儀隊隊員每天中午午餐後，都會在操場上練習；指導教師蕭啟祥說，他在高中時是學校的儀隊成員，對於儀隊表演很熟悉；因此在民國一百零二年成立了幸福國小儀隊，是桃園市國小僅有的儀隊隊伍。



幸福國小儀隊從最初六個人的規模，到如今已有二十五人，其中正式隊員十二人，預備隊員十三人，全隊只有一名男生；隊長湯欣怡說，儀隊成員穿著制服很帥氣，表演操槍也很酷，多數同學都是基於這兩個理由參加儀隊。



六年級學生康芳瑄說，儀隊表演最困難的，是槍法的耍弄，但只要克服恐懼心理，就能把挑槍、拋槍、轉槍及旋槍做得很好。



已經有兩年資歷的隊員黃郁甯說，她練習操槍，先從「耍雨傘」開始，動作熟練了再用木槍，成為正式隊員後，就用儀槍；她還說，一場好的表演，至少需要記住四個到五個隊形變化，大家還要做出一致的操槍動作。



五年級學生陳妍安，目前還是預備隊員；她說，不管是雨傘還是木槍，操槍失手，被打到都會很痛。她非常希望能早日成為正式隊員，有機會能參與儀隊，和大家一起表演。



圖說：桃園市幸福國小儀隊隊員加緊勤練，希望能在校慶時表演零失誤。攝影／陳中興