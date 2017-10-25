沈育如／臺北報導



偏鄉/學校教師流動率大，根據立法委員發起全國偏鄉教育巡迴論壇的問卷調查發現，多數人認為，留住偏鄉教師的誘因是「提供學校宿舍」、「地域加給」、「補貼生活津貼」；要增加偏鄉教師對社區與學校的認同感，「教師聘用的地培、地考、地用」、「校長領導凝聚教師向心力」是主要關鍵。



立法院教育及文化委員會今天審查《偏遠地區學校教育發展條例》草案，先前由立委鍾佳濱等人發起全國偏鄉教育巡迴論壇，昨天舉行最後的全國場，當中公布先前九場所做的「分區論壇意見調查」結果。



問卷調查發現，偏鄉學校最缺的教師專長與領域是「藝能科目」，國小最缺音樂、特教、美術；國中最缺視覺藝術、音樂、輔導。偏鄉教師的輪調制度年限，多數認為每隔四年異動最適合。



教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全表示，目前教師儲備量充足，但偏鄉教師流動率高，最主要是如何穩定師資，目前師培公費生的要求更嚴格，甚至可以依據學校需要培養，可以仿照《原住民族教育法》，讓有意願的偏鄉學子就讀師培課程後，回偏鄉教書。



鄭淵全表示，目前也發展偏鄉教師的專業支持系統，加強教師的第二專長與增能培訓，為因應新課綱一百零八學年上路，教育部盤點師資，以往是教師到師培大學上課增能，明年起將改為縣市政府提出需求，協調師培大學到各縣市開課，以儘速補足師資。



時代力量黨團昨天也提出《偏遠地區學校教育發展條例》草案黨團版本，希望將偏鄉教師最低服務年限減至四年，以解決偏鄉教師荒，並且增加原民條款，包括具原住民族語專長者，優先錄用當偏鄉教師，公費生也優先錄取原住民族地區在地族人，讓當地學生返鄉教在地學生。